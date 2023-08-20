Карпин прокомментировал разгромное поражение «Ростова» в матче с «Сочи»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал разгромное поражение команды в матче пятого тура чемпионата России с «Сочи» (0:4).
«Причина поражения в плохой игре. Сказалось ли поле на игре? Это отмазки всё. Вратарская проблема в команде? По поводу Песьякова, за сколько игр мы сыграли в этом сезоне, где он нас не выручил? Да, была ошибка в игре в Самаре, но там и защитники недоработали надо и защитников тогда всех менять. Сказывается ли логистика на неудачной игре на выезде? Не думаю, что это связано с логистикой. Прошлый год показал, что на выезде результаты добывали даже лучше, чем дома. Поле, жарко, логистика, это всё отмазки», – сказал Карпин на пресс-конференции.
На данный момент «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. «Сочи», в свою очередь, занимает девятое место, записав в свой актив шесть очков.
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