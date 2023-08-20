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Микель Артета: надеюсь, Зинченко скоро вернётся в состав

Микель Артета: надеюсь, Зинченко скоро вернётся в состав
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал травму Юрриена Тимбера, а также рассказал о кадровой ситуации в команде.

«То, что Тимбер получил такую травму — это большой удар для команды, потому что мы подписывали его с чёткими намерениями. Он приносил команде много пользы, но в этом году он больше не сможет делать этого.

Мы должны адаптироваться. К сожалению, такое случается и мы должны двигаться дальше. Мы всегда открыты, и должны уметь реагировать на травму на трансферном рынке. Надеюсь, скоро Зинченко будет доступен. Габриэл Жезус по-прежнему недоступен, но, надеюсь, что скоро он также вернётся», — приводит слова Артеты Football London.

Напомним, Тимбер получил травму в своем дебютном официальном матче за «Арсенал». Вчера «Арсенал» официально сообщил, что у Тимбера разрыв крестообразной связки правого колена.

Вчера также стало известно, что Зинченко вернулся в общую группу. Украинец восстановился от травмы икроножной мышцы, которую получил в конце предыдущего сезона.

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