«Барселона» — «Кадис»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 20 августа, состоится матч 2-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Кадисом». Встреча пройдёт на стадионе « Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Вместимость арены составляет 56 тыс. человек. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Фабианом Бланко. Матч начнётся в 20:30 мск.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Последняя встреча команд в рамках внутреннего первенства завершилась победой «Барселоны» со счётом 2:0. Игра в рамках первого круга также осталась за сине-гранатовыми — 4:0.
В прошедшем сезоне Ла Лиги «Барселона» под руководством Хави стала чемпионом Испании, набрав 88 очков. «Кадис» занял 14-е место. Команда из одноимённого города набрала 42 очка.
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