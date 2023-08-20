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Гвардиола: я влюблён в Бонмати, она Иньеста женского футбола

Гвардиола: я влюблён в Бонмати, она Иньеста женского футбола
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о футболистке сборной Испании Айтане Бонмати.

«Я полностью влюблён в футболистку Айтану Бонмати за то, как она играет. Я бы сказал, что она похожа на Иньесту, игравшего за «Барселону». Нынешняя команда «Барселоны» оказала невероятное влияние на женскую футбольную команду.

Конечно, у меня есть связь со многими в «Барселоне», вы знаете, что это значит для меня. Но в то же время в Англии я знаю нескольких девушек, которые играют здесь, в «Манчестер Сити», и они тоже в финале», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Сегодня, 20 августа, в финале чемпионата мира среди женщин 2023 года встретятся сборные Испании и Англии. Начало игры — в 13:00 по московскому времени.

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