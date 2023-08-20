Бальбуэна: Захарян — талантливый игрок, но есть вещи, которые он ещё может улучшить

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился своим мнением о переходе бывшего полузащитника команды Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Захарян — молодой игрок. Есть вещи, которые он ещё может улучшить. Ла Лига — хороший чемпионат для него, чтобы показать свой уровень. Я желаю ему только самого лучшего и хорошего сезона в «Реале Сосьедад». Арсен — талантливый игрок. Конечно, в «Динамо» есть и другие хорошие игроки.

На прощание команда пожелала ему самого наилучшего, чтобы он продолжал работать, потому что есть различия, когда ты играешь в новой стране. Это новый опыт. Он должен быть сильным. Мы знаем Захаряна и надеемся, что он сможет улучшить себя, чтобы показать, на что он способен», — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.