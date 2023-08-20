Тихонов видит «Факел» загнанным в угол и считает его опасным соперником

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 5-го тура РПЛ между «Факелом» и «Пари НН».
«Факел» всё ещё без набранных очков в чемпионате, и, наверное, амбициозного Вадима Евсеева это совсем не устраивает. Поединок с равным по силе «Пари НН» будет крайне важен в этой ситуации, и на домашнем поле команда должна показать, что не зря в прошлом сезоне упорно боролась за место в элите.
Гости же выглядят в целом получше, обыграли «Ахмат» и спокойно и планомерно набирают форму. Здесь они, конечно, должны ставить себе задачу увезти из Воронежа три очка, но «Факел» загнан в угол и поэтому представляет из себя опасного соперника», – приводит слова Тихонова Metaratings.
«Факел» сыграет с «Пари НН» сегодня, 20 августа. Начало игры — в 17:30 мск.
- 20 августа 2023
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