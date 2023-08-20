Испания — вторая страна в истории, выигравшая чемпионаты мира среди мужчин и женщин
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Завершился финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Испании и Англии. Команды играли на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия). Сборная Испании одержала победу со счётом 1:0 и стала чемпионом мира. Таким образом, Испания стала второй страной в истории, выигравшей чемпионаты мира среди мужчин и женщин. Мужская сборная Испании стала чемпионом мира в 2010 году.
Победу испанкам принесла защитница Ольга Кармона, которая отличилась на 29-й минуте. Её ассистенткой выступила Мариона Кальдентей.
Ранее единственной страной, выигравшей чемпионаты мира среди мужчин и женщин, являлась Германия. Женская сборная победила в 2003 и 2007 годах, мужская — в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах.
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