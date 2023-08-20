Бонмати признана лучшим игроком женского ЧМ-2023

Полузащитница сборной Испании Айтана Бонмати признана лучшей футболисткой чемпионата мира 2023 года.

На чемпионате Бонмати отметилась тремя голами и двумя результативными передачами. В финале турнира испанки одержали победу над Англией со счётом 1:0.

Победу испанкам принесла защитница Ольга Кармона, которая отличилась на 29-й минуте. Её ассистенткой выступила Мариона Кальдентей.

Испания стала второй страной в истории, выигравшей чемпионаты мира среди мужчин и женщин. Мужская сборная Испании стала чемпионом мира в 2010 году. Ранее единственной страной, выигравшей чемпионаты мира среди мужчин и женщин, являлась Германия. Женская сборная победила в 2003 и 2007 годах, мужская — в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах.