Женской сборной Испании вручили кубок чемпионов мира

Завершился финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Испании и Англии. Команды играли на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия). Испания одержала победу со счётом 1:0 и стала чемпионом мира. После завершения игры футболисткам торжественно вручили чемпионский кубок.
На 29-й минуте счёт открыла защитница сборной Испании Ольга Кармона. Её ассистенткой выступила Мариона Кальдентей. На 70-й минуте полузащитница испанок Дженнифер Эрмосо не реализовала пенальти. Голкипер сборной Англии Мэри Ирпс поймала мяч в нижнем углу ворот.
Ранее в полуфинале сборная Испании победила национальную команду Швеции со счётом 2:1, а сборная Англии обыграла хозяек турнира австралиек — 3:1. В матче за третье место победу одержала сборная Швеции (2:0).
- 20 августа 2023
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