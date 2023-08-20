Женской сборной Испании вручили кубок чемпионов мира

Завершился финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Испании и Англии. Команды играли на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия). Испания одержала победу со счётом 1:0 и стала чемпионом мира. После завершения игры футболисткам торжественно вручили чемпионский кубок.

На 29-й минуте счёт открыла защитница сборной Испании Ольга Кармона. Её ассистенткой выступила Мариона Кальдентей. На 70-й минуте полузащитница испанок Дженнифер Эрмосо не реализовала пенальти. Голкипер сборной Англии Мэри Ирпс поймала мяч в нижнем углу ворот.

Ранее в полуфинале сборная Испании победила национальную команду Швеции со счётом 2:1, а сборная Англии обыграла хозяек турнира австралиек — 3:1. В матче за третье место победу одержала сборная Швеции (2:0).