«Ахмат» — «Оренбург»: Камило сделал счёт 4:0
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Сегодня, 20 августа, проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и «Оренбургом». Игра идёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 87-й минуте Диванович продавил защитника и от правого края штрафной прострелил к линии вратарской, а рванувший на мяч Камило Рейжерс де Оливера в касание пробил под перекладину.
24-летний бразилец присоединился к «Ахмату» в текущее трансферное окно из «Лиона». Матч с «Оренбургом» стал вторым для футболиста в составе команды.
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