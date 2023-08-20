Соболев: «Спартак» проиграл «Зениту» безвольно и без желания — так дома играть нельзя

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал поражение красно-белых в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:3).

«Возможно, не поверили в себя до конца. Не знаю, с чем это связано. Первый тайм был просто отвратительный во всех смыслах. Во втором тайме играли немножко получше, но пропустили два.

Мы играем в «Спартаке», поэтому ожидания всегда должны быть самые высокие. «Спартак» всегда должен бороться за титулы. Когда команда вот так играет и проигрывает дома «Зениту» со счётом 1:3 безвольно и без желания… Так дома играть нельзя, тем более с «Зенитом».

Когда проигрываешь такие матчи, то нужно серьёзно поговорить со всеми: и с тренерским штабом, и с футболистами. Каждый должен понимать, в какой команде он находится. Играя за «Спартак», ты должен отдаваться полностью на поле.

Не могу сказать, что после «Урала» был серьёзный разговор. Да, были разборы и теории. Я говорю про немного другой разговор: то, как каждый футболист, массажист, тренер должен выкладываться. Такие игры дома нельзя так играть. Это просто непозволительно», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.