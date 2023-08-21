Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос об уходе одного из вратарей после покупки Кудравца

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о возможном уходе из клуба одного из основных вратарей после приобретения голкипера белорусского БАТЭ Андрея Кудравца.
«Покупка Кудравца не означает, что зимой Лещук или Шунин покинут «Динамо», — приводит слова Пивоварова Sport24.
Несколько дней назад «Динамо» объявило о подписании контракта с Кудравцом до июня 2028 года. 19-летний футболист должен присоединиться к бело-голубым предстоящей зимой. До зимы Андрей продолжит выступать за БАТЭ. В апреле 2021-го стал самым молодым вратарём-дебютантом клуба в элитном дивизионе – в возрасте 17 лет 227 дней.
Всего за основной состав белорусского клуба Андрей провёл 72 матча, стал обладателем Кубка и Суперкубка Беларуси и уже имеет опыт выступления в еврокубках.
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