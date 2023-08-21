Червиченко: Абаскаль выпускает игроков на поле, будто ведьма, которая выкидывает кости

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвёл итоги матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Зенитом» (1:3).

«Матч понравился. На мой взгляд, было хорошо видно противостояние тренеров: кто правильно построил тактику и кто выиграл — тут Семак выиграл. Говорили, что «Зенит» не будет играть вторым номером, а они именно так и сделали. «Спартак» бегал на зенитовской половине и пытался давить в его штрафной.

«Спартаку» очень не хватало Бонгонда, которого Абаскаль не выпустил в старте. Конечно, это чистая дурость. Иногда складывается впечатление, будто Абаскаль выпускает игроков, как ведьма, которая выкидывает кости, — какие лягут, таких игроков он выпускает. В этом он ошибся. Семак, ведя в счёте 1:0, умело ловил «Спартак» на контратаках — две из них закончились голами», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.