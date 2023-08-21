Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, что назвал сына в честь Льва Яшина

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, что назвал сына Львом в честь легендарного вратаря бело-голубых Льва Яшина.
«Начну с того, что нам с женой очень нравится имя Лев. Лев Антонович звучит красиво, сильно. Всё-таки это мальчик, много нежности ни к чему. Конечно, я назвал сына и в честь Льва Яшина. Я играю за «Динамо» всю жизнь, для меня это имя много значит. Есть и третий момент – сын родился под знаком зодиака Лев. Всё сошлось», — приводит слова Шунина пресс-служба «Динамо».
Фото: Телеграм-канал «Динамо» Москва
В нынешнем сезоне РПЛ 36-летний Шунин сыграл за «Динамо» пять матчей, пропустил в них девять голов и один раз сыграл «на ноль». Всю свою карьеру вратарь выступает в составе бело-голубых. Яшин на клубном уровне тоже играл только за «Динамо».
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