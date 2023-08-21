Арбитр Федотов: Кукуляк пропускает фолы, потому что бегает и кайфует от скорости

Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 5-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» на домашней арене не смог переиграть «Локомотив» (1:1). Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком.
«По движению на данный момент Кукуляк лучший. Но он пропускает нарушения, потому что бегает и кайфует от того, что делает это быстро. Кукуляк показывает всем видом: я рядом, посмотрите, кто-то упал — играйте. Не всегда это работает. В матче «Краснодар» — «Локомотив» были моменты, когда стоило назначить штрафные, причём некоторые из них — довольно опасные», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
В игре 5-го тура Кукуляк показал игрокам обеих команд суммарно три жёлтые карточки, а также назначил пенальти в ворота «Локомотива» на 22-й минуте.
- 21 августа 2023
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