Арбитр Федотов: Кукуляк пропускает фолы, потому что бегает и кайфует от скорости

Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 5-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» на домашней арене не смог переиграть «Локомотив» (1:1). Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком.

«По движению на данный момент Кукуляк лучший. Но он пропускает нарушения, потому что бегает и кайфует от того, что делает это быстро. Кукуляк показывает всем видом: я рядом, посмотрите, кто-то упал — играйте. Не всегда это работает. В матче «Краснодар» — «Локомотив» были моменты, когда стоило назначить штрафные, причём некоторые из них — довольно опасные», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

В игре 5-го тура Кукуляк показал игрокам обеих команд суммарно три жёлтые карточки, а также назначил пенальти в ворота «Локомотива» на 22-й минуте.