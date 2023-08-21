Бальбуэна: «Зенит» — не «Бавария». Надеюсь, стану чемпионом

Защитник и капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о борьбе бело-голубых за золотые медали Российской Премьер-Лиги. По словам парагвайца, уровень чемпионата России за время его отсутствия в лиге не упал.
«Когда я временно уезжал из России и вернулся сейчас, уровень лиги не упал — остался на том же уровне.
Надеюсь, на протяжении моей карьеры в «Динамо» я стану чемпионом России. Мы хорошо играем, создаём много голевых моментов. Для борьбы за чемпионство нужно играть идеально, мы работаем над этим и улучшаемся с каждой игрой. «Зенит» — не «Бавария», а «Зенит», — приводит слова Бальбуэны «РБ Спорт».
После пяти туров чемпионата «Динамо» занимает третье место, набрав десять очков. Следующий свой матч подопечные Марцела Лички проведут в субботу, 26 августа. Московская команда сыграет на выезде с казанским «Рубином». Начало встречи — в 17:30 мск.
- 21 августа 2023
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