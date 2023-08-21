Орлов: вы видели лицо Пиняева? Какой-то натруженный мужик. Для него надо торт печь

Футбольный эксперт Геннадий Орлов высказался об одной из главных проблем в игре «Локомотива» на данный момент.

«У «Локомотива» большие проблемы. Михаил Галактионов – молодой тренер, как и Абаскаль. И он допускает ошибки из-за того, что ему не хватает опыта, как держать команду. Дзюбы нет, получил травму. В центре у них Пиняев. Вы видели лицо Пиняева? Какой-то натруженный мужик. Надо так выстроить игру, чтобы Пиняев был свеженький. Он как вишенка на торте, и он может таким быть, но торт надо испечь в центре поля. Сейчас этого торта нет, и «Локомотив» выглядит никак», — сказал Орлов в эфире YouTube-шоу «Такой футбол».

В текущем сезоне Пиняев провёл семь матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметилсяодним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.