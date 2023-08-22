Ташуев: «Ахмат» показал игру, которую мы ставили. Это же моя команда

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о разгромной победе грозненского клуба над «Оренбургом» (4:0) в матче 5-го тура РПЛ.
«Это была игра, которую мы ставили. Это же моя команда. Футболисты встряхнулись, вспомнили, что умеют, играли вперёд. Боевая игра. Победа хорошая, закономерная. Я прекрасно знаю возможности команды, она будет набирать очки. Не обидно ли, что меня убрали всего после четырёх матчей? Обижаться — удел слабых. Я никогда не обижаюсь. Для меня это было просто неожиданно. Я так и не понял причины. Результат — да. Но должны быть объективные причины, анализ ситуации. Но это решение руководства клуба, я с ним не спорю», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».
Матч 5-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Оренбургом» прошёл накануне в Грозном. Эта игра стала первой для Мирослава Ромащенко на посту главного тренера «Ахмата».
- 22 августа 2023
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