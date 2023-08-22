Женская сборная Испании провела чемпионский парад
Поделиться
Футболистки женской сборной Испании провели парад в Мадриде после победы на чемпионате мира по футболу — 2023.
Напомним, в финале турнира испанки обыграли национальную команду Англии со счётом 1:0 и стали чемпионами мира. Единственный гол в матче забила защитница Ольга Кармона. После завершения игры футболисткам торжественно вручили чемпионский кубок.
На следующий день после этого сборная Испании в полном составе провела чемпионский парад по улицам Мадрида, продемонстрировав выигранный трофей собравшимся болельщикам.
Отметим, что Испания стала второй страной в истории, выигравшей чемпионаты мира среди мужчин и женщин. Мужская сборная Испании стала чемпионом мира в 2010 году. Ранее добиться такого достижения удалось Германии.
Комментарии
- 22 августа 2023
-
13:51
-
13:48
-
13:38
-
13:20
-
13:11
-
13:00
-
13:00
-
12:57
-
12:51
-
12:35
-
12:33
-
12:16
-
12:10
-
12:10
-
11:43
-
11:40
-
11:30
-
11:17
-
11:10
-
11:00
-
10:58
-
10:57
-
10:55
-
10:35
-
10:22
-
10:18
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:59
-
09:57
-
09:45
-
09:45
-
09:35
-
09:21
Партнерский контент