Женская сборная Испании провела чемпионский парад

Футболистки женской сборной Испании провели парад в Мадриде после победы на чемпионате мира по футболу — 2023.

Напомним, в финале турнира испанки обыграли национальную команду Англии со счётом 1:0 и стали чемпионами мира. Единственный гол в матче забила защитница Ольга Кармона. После завершения игры футболисткам торжественно вручили чемпионский кубок.

На следующий день после этого сборная Испании в полном составе провела чемпионский парад по улицам Мадрида, продемонстрировав выигранный трофей собравшимся болельщикам.

Отметим, что Испания стала второй страной в истории, выигравшей чемпионаты мира среди мужчин и женщин. Мужская сборная Испании стала чемпионом мира в 2010 году. Ранее добиться такого достижения удалось Германии.