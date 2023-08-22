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«Брайтон» рассматривает хавбека «Арсенала» Локонга в качестве замены Кайседо

«Брайтон» рассматривает хавбека «Арсенала» Локонга в качестве замены Кайседо
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«Брайтон» проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» Альберту Локонга. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, руководство «чаек» рассчитывает заполучить 23-летнего хавбека за € 25 млн. На данный момент переговоры между клубами ещё не начались.

Сообщается, что Локонга рассматривается «Брайтоном» в качестве альтернативы на случай срыва трансфера полузащитника «Лилля» Карлоса Балеба.

Во второй половине сезона-2022/2023 Локонга выступал за «Кристал Пэлас» на правах аренды. Полузащитник провёл девять матчей в чемпионате Англии, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «Арсеналом» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Брайтона» к полузащитнику «Лилля» Балеба.

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