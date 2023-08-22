«Милан» объявил о покупке защитника «Платенсе» Пеллегрино

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«Милан» подписал центрального защитника аргентинского «Платенсе» Марко Пеллегрино. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Милан» заплатил за 21-летнего игрока обороны € 3,5 млн. Ещё € 2 млн будут предусмотрены в качестве бонусов. Также «Платенсе» получит 10% от будущей перепродажи футболиста.

Стороны подписали пятилетний контракт (до конца июня 2028 года). 21-летний центральный защитник будет выступать за «Милан» под номером 31.

Пеллегрино провёл всего 17 матчей за основную команду «Платенсе», в которых смог забить один гол. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Пеллегрино составляет € 400 тыс.

Ранее сообщалось об интересе «Милана» к бывшему нападающему «Зенита» Сердару Азмуну.