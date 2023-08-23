RFEF объявила о внеочередном собрании на фоне скандала вокруг поцелуя Рубиалеса

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) объявила в своем заявлении о созыве внеочередной Генеральной ассамблеи, которая состоится в пятницу, 25 августа. Это будет первый официальный акт RFEF после скандала, произошедшего во время празднования женского чемпионата мира по футболу, когда президент организации Луис Рубиалес поцеловал футболистку сборной Испании Дженни Эрмосо во время награждения ЖЧМ-2023.

«Основываясь на последних событиях во время церемонии награждения Кубка мира по футболу среди женщин, выигранного сборной Испании в прошлое воскресенье в Сиднее, мы хотим сообщить, что внутренние разбирательства Федерации по вопросам честности открыты, как и остальные применимые протоколы», — написала RFEF в своём официальном обращении.

Напомним, президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес участвовал в награждении футболисток сборной Испании, расположившись рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Он по очереди приветствовал новоиспечённых чемпионок мира и в момент поздравления Дженнифер Эрмосо схватил футболистку за голову, страстно поцеловав её в губы.