Партия Sumar призвала Высший спортивный совет Испании отстранить Рубиалеса за поцелуй
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Партия Sumar подала жалобу в Высший спортивный совет Испании с требованием отстранить президента Королевской федерации футбола Луиса Рубиалеса с занимаемой должности. Об этом сообщает издание Marca.
Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после финала женского чемпионата мира по футболу — 2023, проходившего в Австралии и Новой Зеландии, победу в котором одержала испанская команда. Во время награждения функционер поцеловал двух футболисток сборной Испании. На этом фоне стали звучать призывы к его отставке со стороны многих видных политических и спортивных деятелей.
Sumar — это испанская левая политическая партия, созданная в мае 2021 года. Основана она Йоландой Диас, вторым вице-премьером и министром труда правительства Испании.
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