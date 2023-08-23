Партия Sumar призвала Высший спортивный совет Испании отстранить Рубиалеса за поцелуй

Партия Sumar подала жалобу в Высший спортивный совет Испании с требованием отстранить президента Королевской федерации футбола Луиса Рубиалеса с занимаемой должности. Об этом сообщает издание Marca.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после финала женского чемпионата мира по футболу — 2023, проходившего в Австралии и Новой Зеландии, победу в котором одержала испанская команда. Во время награждения функционер поцеловал двух футболисток сборной Испании. На этом фоне стали звучать призывы к его отставке со стороны многих видных политических и спортивных деятелей.

Sumar — это испанская левая политическая партия, созданная в мае 2021 года. Основана она Йоландой Диас, вторым вице-премьером и министром труда правительства Испании.