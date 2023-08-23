Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Партия Sumar призвала Высший спортивный совет Испании отстранить Рубиалеса за поцелуй

Партия Sumar призвала Высший спортивный совет Испании отстранить Рубиалеса за поцелуй
Аудио-версия:
Комментарии

Партия Sumar подала жалобу в Высший спортивный совет Испании с требованием отстранить президента Королевской федерации футбола Луиса Рубиалеса с занимаемой должности. Об этом сообщает издание Marca.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после финала женского чемпионата мира по футболу — 2023, проходившего в Австралии и Новой Зеландии, победу в котором одержала испанская команда. Во время награждения функционер поцеловал двух футболисток сборной Испании. На этом фоне стали звучать призывы к его отставке со стороны многих видных политических и спортивных деятелей.

Sumar — это испанская левая политическая партия, созданная в мае 2021 года. Основана она Йоландой Диас, вторым вице-премьером и министром труда правительства Испании.

Материалы по теме
RFEF объявила о внеочередном собрании на фоне скандала вокруг поцелуя Рубиалеса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android