«Фламенго» не хочет отпускать Педро Абреу в «Зенит» — UOL

«Зенит» интересуется нападающим «Фламенго» Педро Абреу, но бразильский клуб не горит желанием отпускать ключевого игрока. Даже в случае официального предложения от российского клуба «Фламенго» сделает всё возможное, чтобы удержать Педро, информирует UOL.

Ранее СМИ писали, что официальных переговоров между командами ещё не было — «Зенит» контактирует с агентами игрока. На клубном уровне сине-бело-голубые намерены предложить за Абреу € 25 млн. Кроме того, интерес к Педро исходит от клубов из Саудовской Аравии.

26-летний Педро в прошлом сезоне сыграл 41 матч, в которых забил 27 голов и стал лучшим бомбардиром «Фламенго». Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 22 млн. По информации СМИ, у Педро конфликт с главным тренером «Фламенго», из-за чего футболист может покинуть клуб в ближайшее время.