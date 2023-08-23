Английский журналист: Испания выиграла ЖЧМ, но рептилоид в их федерации — истинный лузер

Журналист английского издания Daily Mail Иан Херберт назвал президента Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса рептилоидом.

В опубликованной накануне статье Херберт отметил, что проиграть финал чемпионата мира — это плохо, но куда хуже быть связанным с рептилиями, намекая на главу RFEF Рубиалеса. Слово «рептилоид» журналист употребил, в частности, в заголовке, написав следующее: «Испания выиграла чемпионат мира, но их президент федерации — рептилоид — истинный неудачник».

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал во время церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес, среди прочего, заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».

Отметим, что в финале женского чемпионата мира Испания обыграла Англию со счётом 1:0.