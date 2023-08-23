Спортивный директор клуба Давиде Брендолин сообщил, что российский полузащитник Денис Черышев проведёт сезон-2023/2024 в «Венеции». Итальянский клуб не получил ни одного предложения по Черышеву.
«Следующий сезон Черышев проведёт в «Венеции». Мы так и не получили ни одного предложения по нему. Денис остаётся с нами», — приводит Давиде Брендолина Sport24.
В прошлом сезоне Денис Черышев сыграл 24 матча за «Венецию», забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В СМИ появлялись слухи о возможном переходе россиянина в испанский «Леванте».
Ранее Черышев выступал за такие клубы, как «Валенсия», «Вильярреал» и «Реал» Мадрид. В составе сборной России полузащитник принимал участие в чемпионате мира — 2018. Он забил за национальную команду четыре гола.
- 23 августа 2023
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