Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Брага — Панатинаикос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент Медиалиги: никогда не поверю, что медиафутбол перестанет быть интересным

Президент Медиалиги: никогда не поверю, что медиафутбол перестанет быть интересным
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Медиалиги Николай Осипов считает, что аудитория никогда не потеряет интерес к медийному футболу.

«Я почитал сегодня несколько интервью функционеров «Текстильщика», которые рассказывают и предрекают нам скорое затмение. Говорят, что данная история напрямую зависит от геополитических обстоятельств — если не отсутствие матчей еврокубков, матчей национальной команды, то никто бы медиафутбол не смотрел. Я считаю, что если мы, функционеры медиафутбола, будем заинтересованы и будем со всем своим усердием продолжать делать работу, то медиаспорт имеет место быть как отдельная единица. Это будет существовать как некий формат развлекательного и соревновательного шоу, где люди будут видеть и элементы шоу, и элементы спорта.

Я никогда не поверю, что медиафутбол перестанет быть интересным. Цифры это подтверждают! С каждым сезоном они больше и больше. Интерес только растёт. Всё больше приходят больших брендов, ярких личностей. Это не похоже на то, что интерес падает», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Амкал» почти сделал ещё одно чудо! Совсем немного не повезло в серии пенальти
«Амкал» почти сделал ещё одно чудо! Совсем немного не повезло в серии пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android