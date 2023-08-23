Президент Медиалиги: никогда не поверю, что медиафутбол перестанет быть интересным

Президент Медиалиги Николай Осипов считает, что аудитория никогда не потеряет интерес к медийному футболу.
«Я почитал сегодня несколько интервью функционеров «Текстильщика», которые рассказывают и предрекают нам скорое затмение. Говорят, что данная история напрямую зависит от геополитических обстоятельств — если не отсутствие матчей еврокубков, матчей национальной команды, то никто бы медиафутбол не смотрел. Я считаю, что если мы, функционеры медиафутбола, будем заинтересованы и будем со всем своим усердием продолжать делать работу, то медиаспорт имеет место быть как отдельная единица. Это будет существовать как некий формат развлекательного и соревновательного шоу, где люди будут видеть и элементы шоу, и элементы спорта.
Я никогда не поверю, что медиафутбол перестанет быть интересным. Цифры это подтверждают! С каждым сезоном они больше и больше. Интерес только растёт. Всё больше приходят больших брендов, ярких личностей. Это не похоже на то, что интерес падает», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 23 августа 2023
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