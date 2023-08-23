В «Зените» ответили на вопрос об интересе к нападающему «Фламенго» Педро Абреу

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе сине-бело-голубых к нападающему «Фламенго» и сборной Бразилии Педро Абреу.
«Галлюцинации», — приводит слова Медведева «РИА Новости».
Напомним, ранее появилась информация, что «Зенит» контактирует с агентами игрока, хотя официальных переговоров по трансферу между командами ещё не было. Сине-бело-голубые намерены предложить за Абреу € 25 млн. Кроме того, интерес к Педро исходит от клубов из Саудовской Аравии. Также сообщалось, что «Фламенго» не горит желанием отпускать ключевого игрока и сделает всё возможное, чтобы сохранить нападающего в клубе.
26-летний Педро в прошлом сезоне сыграл 41 матч, в которых забил 27 голов и стал лучшим бомбардиром «Фламенго». Также нападающий провёл шесть матчей за сборную Бразилии, в которых отметился одним голом. Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 22 млн. По информации СМИ, у Педро конфликт с главным тренером «Фламенго», из-за чего футболист может покинуть клуб в ближайшее время.
- 23 августа 2023
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