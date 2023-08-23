«Брентфорд» сделал предложение о покупке вингера «Фиорентины» Гонсалеса

Вингер «Фиорентины» Николас Гонсалес в ближайшее время может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «Брентфорд» сделал новое предложение «Фиорентине» о покупке 25-летнего аргентинского футболиста. Английский клуб готов перечислить «фиалкам» около € 42–43 млн. Отмечается, что зарплата игрока будет одной из самых больших в «Брентфорде».

Напомним, две недели назад «Фиорентина» отклонила первое трансферное предложение от «пчёл».

В сезоне-2022/2023 Гонсалес провёл 42 матча за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее стало известно об уходе из «Брентфорда» основного голкипера Давида Райи.