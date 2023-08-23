«Муром» — 2DROTS: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:00

Сегодня, 23 августа, пройдёт матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Муромом» из одноимённого города и московским 2DROTS. Команды будут играть на стадионе «имени Виктора Лосева» в Муроме. Стартовый свисток прозвучит примерно в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, всего в этом сезоне в Кубке России стартовали три медийные команды. Это на одну больше, чем в прошлом году — 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа». В прошлом сезоне в Кубке выступали 2DROTS и «Амкал». Медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов.
«Амкал» в 1/256 Кубка России обыграл «Красное знамя», но не смог пройти ивановский «Текстильщик» в следующем раунде и вылетел из турнира. 2DROTS смог пройти «Сахалин», а «Родина Медиа» вылетела на первой стадии, проиграв «Динамо» из Вологды.
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