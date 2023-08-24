Ричардс: язык тела Фернандеша мешает «Манчестер Юнайтед». Временами это выглядит жалко

Бывший защитник «Манчестер Сити» и футбольный эксперт Майка Ричардс раскритиковал португальского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша после матча с «Тоттенхэмом» (0:2).

«Выходит молодой парень Пельистри. Фернандеш пытается заставить свою команду играть, и я прекрасно понимаю, что он разочарован.

Пельистри совершил пробежку, Фернандеш не увидел его, и поэтому он сделал другую попытку, но поскольку Пельистри был не там, где Фернандеш хотел, Бруно сорвался на него. На днях я видел интервью с Бруну, и он сказал, что ему нужно быть эмоциональным во время выступлений, потому что это помогает ему играть лучше.

Но я чувствую, что его язык тела на поле мешает остальной команде, и это совсем некрасиво. Временами это выглядит жалко», — приводит слова Ричардса Daily Mail.

Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

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