Гаврилов: дома не хватает процедур, которые есть в больнице. Ищем реабилитационный центр

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о состоянии своего здоровья.

«Всё ещё нахожусь дома и выполняю задания от логопеда и упражнения для руки от реабилитолога. Конечно, обстановка дома получше, но, единственное, не хватает процедур, которые есть в больнице: например, тренажёр для рук. Пока что для меня ищут реабилитационный центр. Может быть, есть возможность вернуться в институт головного мозга. Также врачи узнали о центре на Арбате, но там слишком дорого платить. Это всё, что мне известно», — приводит слова Гаврилова издание Sport24.

Напомним, ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов попал в реанимацию 30 мая. На следующий день сын Гаврилова сообщил, что его отец перенёс инсульт в результате закупорки артерии в области шеи. В конце июня Гаврилов был выписан из больницы.