«Челси» подписал 18-летнего форварда из «Сантоса»

Лондонский «Челси» объявил о заключении контракта с 18-летним нападающим бразильского «Сантоса» Дейвидом Вашингтоном. Соглашение подписано на семь лет с опцией продления ещё на один год.

По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки составила € 16 млн плюс € 4 млн в виде бонусов.

Фото: ФК «Челси»

Форвард дебютировал за основную команду «Сантоса» только в апреле этого года, выйдя на замену в концовке игры Кубка Бразилии с «Ботафого» (2:0). Вашингтон принял участие в 16 матчах за бразильский клуб, отметившись двумя голами.

В 2022 году вместе с молодёжной командой «Сантоса» нападающий стал чемпионом Лиги Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу) до 20 лет.

Фото: ФК «Челси»

В первых двух турах АПЛ сезона-2023/2024 «Челси» набрал одно очко, сыграв вничью с «Ливерпулем» (1:1) и уступив «Вест Хэму» (1:3).