«Аякс» с крупным счётом обыграл «Лудогорец» в квалификации ЛЕ, Кудус оформил хет-трик

Сегодня, 24 августа, состоялся первый из двух матчей раунда плей-офф Лиги Европы в противостоянии болгарского «Лудогорца» и нидерландского «Аякса». Игра, прошедшая на стадионе «Хювефарма Арена» в Разграде (Болгария), закончилась разгромной победой гостей со счётом 4:1. На встрече работала бригада арбитров во главе с итальянцем Марко Ди Белло.

На 16-й минуте с передачи защитника Девайна Ренша счёт открыл нападающий «Аякса» Мохаммед Кудус, спустя две минуты оформивший дубль. На 40-й минуте отличился форвард амстердамцев Брайан Бробби, ему ассистировал защитник Оуэн Вейндал. На 50-й минуте Кудус оформил хет-трик, голевой пас отдал полузащитник Стивен Бергвейн. «Лудогорец» сумел размочить счёт на 70-й минуте стараниями защитника Оливье Вердона, реализовавшего пенальти.

Ответный матч состоится через неделю, 31 августа, в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» и начнётся в 21:00 мск.