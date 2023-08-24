«Аякс» с крупным счётом обыграл «Лудогорец» в квалификации ЛЕ, Кудус оформил хет-трик

Сегодня, 24 августа, состоялся первый из двух матчей раунда плей-офф Лиги Европы в противостоянии болгарского «Лудогорца» и нидерландского «Аякса». Игра, прошедшая на стадионе «Хювефарма Арена» в Разграде (Болгария), закончилась разгромной победой гостей со счётом 4:1. На встрече работала бригада арбитров во главе с итальянцем Марко Ди Белло.
На 16-й минуте с передачи защитника Девайна Ренша счёт открыл нападающий «Аякса» Мохаммед Кудус, спустя две минуты оформивший дубль. На 40-й минуте отличился форвард амстердамцев Брайан Бробби, ему ассистировал защитник Оуэн Вейндал. На 50-й минуте Кудус оформил хет-трик, голевой пас отдал полузащитник Стивен Бергвейн. «Лудогорец» сумел размочить счёт на 70-й минуте стараниями защитника Оливье Вердона, реализовавшего пенальти.
Ответный матч состоится через неделю, 31 августа, в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» и начнётся в 21:00 мск.
- 24 августа 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:51
-
23:45
-
23:38
-
23:38
-
23:34
-
23:32
-
23:26
-
23:08
-
23:02
-
22:59
-
22:56
-
22:54
-
22:49
-
22:33
-
22:29
-
22:27
-
22:15
-
22:12
-
22:04
-
22:03
-
21:57
-
21:51
-
21:44
-
21:39
-
21:28
-
21:22
-
21:14
-
20:58
-
20:53
-
20:50
-
20:50
-
20:32
-
20:30