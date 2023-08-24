Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аякс» с крупным счётом обыграл «Лудогорец» в квалификации ЛЕ, Кудус оформил хет-трик

«Аякс» с крупным счётом обыграл «Лудогорец» в квалификации ЛЕ, Кудус оформил хет-трик
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 24 августа, состоялся первый из двух матчей раунда плей-офф Лиги Европы в противостоянии болгарского «Лудогорца» и нидерландского «Аякса». Игра, прошедшая на стадионе «Хювефарма Арена» в Разграде (Болгария), закончилась разгромной победой гостей со счётом 4:1. На встрече работала бригада арбитров во главе с итальянцем Марко Ди Белло.

На 16-й минуте с передачи защитника Девайна Ренша счёт открыл нападающий «Аякса» Мохаммед Кудус, спустя две минуты оформивший дубль. На 40-й минуте отличился форвард амстердамцев Брайан Бробби, ему ассистировал защитник Оуэн Вейндал. На 50-й минуте Кудус оформил хет-трик, голевой пас отдал полузащитник Стивен Бергвейн. «Лудогорец» сумел размочить счёт на 70-й минуте стараниями защитника Оливье Вердона, реализовавшего пенальти.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
24 августа 2023, четверг. 21:00 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
1 : 4
Аякс
Амстердам, Нидерланды
0:1 Кудус – 16'     0:2 Кудус – 18'     0:3 Бробби – 40'     0:4 Кудус – 50'     1:4 Вердон – 70'    

Ответный матч состоится через неделю, 31 августа, в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» и начнётся в 21:00 мск.

Материалы по теме
«Будё-Глимт» Хайкина не смог переиграть румынский «Сепси» в квалификации Лиги конференций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android