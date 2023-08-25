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BeIN Sports: Мохамед Салах дал согласие на переход в «Аль-Иттихад»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в ближайшее время может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

Как сообщает beIN Sports, египтянин дал согласие на трансфер в «Аль-Иттихад». В данный момент сделка зависит от решения «Ливерпуля».

Ранее стало известно, что саудовский клуб готовит предложение на более € 90 млн. Трансфер может стать самым дорогим в истории чемпионата Саудовской Аравии.

Контракт египтянина с «Ливерпулем» подписан до лета 2025 года. Салах выступает за «красных» с лета 2017 года. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов сезона-2018/2019.

За «Аль-Иттихад» выступают в том числе бывший игрок мадридского «Реала», обладатель «Золотого мяча» — 2022 Карим Бензема, победитель Лиги чемпионов в составе «Челси» Н'Голо Канте, а также бывший одноклубник Салаха Фабиньо.