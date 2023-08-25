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Ди Мария признался, что лишь раз пересматривал финал ЧМ-2022

Ди Мария признался, что лишь раз пересматривал финал ЧМ-2022
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Нападающий сборной Аргентины и лиссабонской «Бенфики» Анхель Ди Мария поделился воспоминаниями о победном чемпионате мира 2022 года в Катаре, признавшись, что лишь один раз пересматривал финальный матч.

«После того как я сыграл в финале, я смотрел его только один раз. И то я досмотрел только примерно до 70-й минуты, когда Мбаппе начал забивать голы. После его пенальти я не хотел смотреть самую неудачную часть игры. Я перемотал на серию пенальти и празднование. Спасение Мартинеса в овертайме? Я его никогда больше не видел, я не могу смотреть на это даже на фотографиях», — сказал Ди Мария в интервью DSports Radio.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 пен.).

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