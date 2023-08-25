Бубнов: все думали, что «Локо» будет бороться за чемпионство, но не всё так просто
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Локомотив». По мнению эксперта, игра завершится с ничейным счётом на табло.
«Все думали, что «Локо» сейчас попрёт, будет бороться за чемпионство. Группа атаки действительно неплохая, но не всё так просто. В последних двух матчах они должны были погореть, но отскочили. В «Сочи» же достаточно много опытных игроков, которые хорошо сыгранны. Те же Нобоа и Юсупов — это игроки очень высокого уровня для РПЛ. Игра, скорее всего, будет острой: «Локо» агрессивно пойдёт в атаку, а «Сочи» будет отвечать контратаками. Думаю, победителя команды не выявят», — приводит слова Александра Бубнова Sportbox.
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