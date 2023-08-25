Ловчев: четыре защитника «Спартака» в сборной — это прикол. Они не заслуживают вызова

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на расширенный состав сборной России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. По его мнению, защитники «Спартака» не заслужили попадания в национальную команду.

«Вчера назвали состав на сентябрьский сбор. Я вижу, что интерес к сборной падает, и значительно падает — нет официальных матчей, турниров. Тренерский штаб сборной работает в клубах.

А порассуждать там есть о чём. Четыре защитника из «Спартака» — это или прикол такой, когда Карпин хочет доказать клубу, что у него команда столько пропускать не будет с теми же футболистами, или просто прикол. Вызов в сборную надо заслужить, а на сегодня ни один защитник «Спартака» сборной не заслуживает.

У меня нет сомнений в том, что рано или поздно сборную вернут в европейские турниры. Скорее — поздно. Вопрос в том, как мы договариваемся сейчас по товарищеским матчам. Если цинично совсем, едут-то к нам, готовы играть с нами только ради одного — деньги. Уж как негодовал Джеко, а потом как миленький приехал в Россию. Потому что турки, которые ему платят, сказали, что надо — и поехал. И хорошо, увидел, что у нас нормальная страна, ничего страшного тут нет.

«Зенит» провёл предсезонный турнир, там были иностранные клубы — надо смотреть, как там договаривались, и сборной делать то же самое. А то мы так дойдём до того, что сборная станет неинтересной. Она и так сейчас мало играет, люди просто забудут о сборной», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.