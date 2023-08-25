Сёмин: Катар — серьёзный соперник для России, нашей сборной будет непросто

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил шансы сборной России в вероятном товарищеском матче в гостях со сборной Катара, который должен будет пройти в сентябре.

«На мой взгляд, Катар — серьёзный соперник для нашей сборной. Это хорошая команда, которая совсем недавно играла на чемпионате мира. В Катаре стремительно развивается футбол, интерес к игре растёт с каждым годом. Так что этот матч — положительное событие как для сборной России, так и для Катара. Нас ждёт интересная игра, сборной России будет непросто», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 24 августа, Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор. Сбор начнётся в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О графике товарищеских матчей будет объявлено позже.