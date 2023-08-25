Карпицкий: Захарян показал, что в России можно не только мечтать о завершении карьеры

Белорусский нападающий самарских «Крыльев Советов» Егор Карпицкий прокомментировал недавний переход полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад».
«Захарян даже с российским паспортом смог уехать в Испанию, вдохновляют ли такие случаи? Да. Такие примеры и показывают, что Россия – не просто страна, в которую ты приезжаешь и мечтаешь о завершении карьеры, а откуда можешь уехать в топ-чемпионат», — приводит слова Карпицкого Metaratings.
Напомним, Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» этим летом из московского «Динамо» за € 12 млн плюс бонусы, заключив с клубом шестилетний контракт. В испанской команде 20-летний россиянин будет выступать под 12-м игровым номером.
19-летний Карпицкий присоединился к «Крыльям Советов» в текущее трансферное окно из солигорского «Шахтёра». В 2023 году Егор забил 12 голов в 13 матчах чемпионата Беларуси.
- 25 августа 2023
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