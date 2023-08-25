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В РФС определились со вторым соперником для сборной России по сентябрьским матчам

В РФС определились со вторым соперником для сборной России по сентябрьским матчам
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что есть договорённости со вторым соперником для сборной России на ближайших учебно-тренировочных сборах.

«У нас есть определённые договорённости. Мы определились со вторым соперником по сентябрьским матчам. Как только будут окончательно определены слоты показа — в том числе из этой второй страны вернётся выездная группа, которая занимается организацией матча — мы сообщим, кто стал вторым соперником.

Что касается Катара, мы всё скажем, как только определится время слота. У нас всё определено: как и где. Сейчас ожидаем только время начала матча», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

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