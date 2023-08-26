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Сергей Ткачёв вернулся в тульский «Арсенал»

Сергей Ткачёв вернулся в тульский «Арсенал»
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Полузащитник Сергей Ткачёв подписал новое соглашение с тульским «Арсеналом», сообщает официальный сайт клуба.

34-летний футболист является одним из старожилов команды. За «Арсенал» полузащитник провел 148 матчей в Российской Премьер-Лиге и Первой лиге, в которых забил 24 мяча и сделал 29 голевых передач. В сезоне-2017/2018 болельщики признали Ткачёва лучшим игроком сезона в команде.

Летом полузащитник переходил в «Родину». Ткачёв провёл четыре матча за московскую команду в Первой лиге. Как сообщает официальная страница «Родины» в VK, клуб расторг трудовой договор с хавбеком по соглашению сторон.

В 2016 году Ткачёв становился чемпионом России в составе ЦСКА. Также он выступал за ФЦШ-73, «Крылья Советов», «Металлист», «Урал», «Севастополь», московский «Локомотив» и «Кубань».

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