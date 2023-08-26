Коутиньо достиг соглашения с катарским «Аль-Духаилем» по условиям личного контракта

Полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо готов перейти в катарский «Аль-Духаиль», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По сведениям источника, 31-летний вингер достиг соглашения с катарским клубом по поводу условий личного контракта. При этом «Аль-Духаиль» ещё не договорился с «Астон Виллой».

Также в материале отмечается, что переговоры продолжаются, но у клуба из Катара серьёзные намерения осуществить этот трансфер.

Напомним, ранее стало известно об интересе к Коутиньо со стороны ряда катарских клубов. К тому же некоторые команды из Саудовской Аравии присматривались к футболисту, но отмечается, что катарские находятся ближе к сделке по полузащитнику.

В прошлом сезоне за «Астон Виллу» Коутиньо провёл 22 матча во всех турнирах и отметился одним голом. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 10 млн.