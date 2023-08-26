Мамаев — о тюрьме: безусловно, урок свой я получил, но это негативный опыт

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев рассказал, что его заключение в тюрьме стало для него определённым уроком, однако отметил, что на его изменения как человека в большей степени повлияла новая семья.
«Безусловно, урок свой я получил. В любом случае это негативный опыт, через который мы, наверное, становимся сильнее, что-то отрезаем или отсекаем от себя. Конечно, я ощущаю, что изменился. Но изменения, которые произошли за последние два года, связаны только с женой и моей новой семьёй. В жизни очень важно то, кто находится рядом с тобой. Не зря говорят, что мужчина – голова, а женщина – шея», — сказал Мамаев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
34-летний Мамаев сидел в тюрьме в 2018-2019 годах. Был освобождён по УДО из колонии общего режима. В прошлом году 34-летний Мамаев завершил профессиональную игровую карьеру.
- 26 августа 2023
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