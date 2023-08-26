«Крылья Советов» продлили контракт с Георгием Зотовым

Защитник Георгий Зотов продолжит выступать за «Крылья Советов». Новое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2023/2024, сообщает пресс-служба самарского клуба.
33-летний Георгий Зотов уже выступал за «Крылья Советов» в период с 2017 по 2020 год. За это время он провёл на поле 80 матчей, забил четыре мяча и отметился восемью голевыми передачами. После Георгий вернулся в команду летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 сыграл 18 матчей.
В 6-м туре Российской Премьер-Лиги самарскому клубу предстоит сыграть с калининградской «Балтикой». Встреча пройдёт в воскресенье, 27 августа. Начало матча запланировано на 17:30 мск.
После пяти проведённых матчей в нынешнем чемпионате самарцы занимают седьмую строчку в турнирной таблице с восемью набранными очками.
- 26 августа 2023
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