Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» продлили контракт с Георгием Зотовым

«Крылья Советов» продлили контракт с Георгием Зотовым
Комментарии

Защитник Георгий Зотов продолжит выступать за «Крылья Советов». Новое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2023/2024, сообщает пресс-служба самарского клуба.

33-летний Георгий Зотов уже выступал за «Крылья Советов» в период с 2017 по 2020 год. За это время он провёл на поле 80 матчей, забил четыре мяча и отметился восемью голевыми передачами. После Георгий вернулся в команду летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 сыграл 18 матчей.

В 6-м туре Российской Премьер-Лиги самарскому клубу предстоит сыграть с калининградской «Балтикой». Встреча пройдёт в воскресенье, 27 августа. Начало матча запланировано на 17:30 мск.

После пяти проведённых матчей в нынешнем чемпионате самарцы занимают седьмую строчку в турнирной таблице с восемью набранными очками.

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Крыльях» заявили, что недовольны ранним временем начала кубкового матча с «Ахматом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android