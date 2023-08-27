Белоус: нужно ли «Зениту» искать замену Малкому? Лучше сохранить деньги для развития

Футбольный функционер Юрий Белоус рассказал, стоит ли «Зениту» искать замену бразильскому нападающему Малкому, который этим летом перешёл в «Аль-Хиляль» за € 60 млн.
«Нужно ли «Зениту» искать замену Малкому? Моё мнение, если деньги можно не тратить, а сохранить их для развития, то это идеально. Но если придёт топ-звезда, то ни один главный тренер от такого не откажется. Другое дело, что иногда перебор очень высококлассных игроков тоже мешает обстановке в коллективе.
Многие сомневались, как будет играть тот же Сергеев, будучи игроком, который уж выдающимся не играл нигде. Да и Кассьерра пришёл из «Сочи», но как они здорово играют вдвоём, как им нашлось место. Конечно, это благодаря главному тренеру. Надо отдать должное, что уверенно играет в воротах Миша Кержаков. Я считаю, что это большая заслуга Бирюкова и Жевнова. Сегодня виден рост, а когда прибавляет в мастерстве футболист в возрасте, это говорит об очень хорошей тренерской работе», — приводит слова Белоуса «Спорт День за Днём».
Напомним, Малком выступал за «Зенит» с 2019 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча, в которых забил 26 голов и сделал девять результативных передач. В июле 2023 года нападающий перешёл в «Аль-Хиляль» за € 60 млн.
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