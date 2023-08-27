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Владимир Гранат: «Спартак» повысил свою планку. Все ждут от команды хорошей игры и побед

Владимир Гранат: «Спартак» повысил свою планку. Все ждут от команды хорошей игры и побед
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Бывший футболист Владимир Гранат высказался о матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ахмат». Команды сыграли вничью — 0:0.

«Спартак» сыграл так, насколько им позволил «Ахмат». Был довольно интенсивный темп. До 65-й минуты «Ахмат» на равных играл со «Спартаком». Дело в том, что «Спартак» повысил свою планку — все ждут от него очень хорошей игры, но невозможно всегда играть так. Конечно, давление сказывается: все ждут побед от «Спартака» и все о нём говорят. Все хотят, чтобы «Спартак» на фоне лидеров выглядел так же, как на фоне аутсайдеров, но пока не получается», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» (10) занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» (7) — восьмое.

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