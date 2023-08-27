Владимир Гранат: «Спартак» повысил свою планку. Все ждут от команды хорошей игры и побед
Поделиться
Бывший футболист Владимир Гранат высказался о матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ахмат». Команды сыграли вничью — 0:0.
«Спартак» сыграл так, насколько им позволил «Ахмат». Был довольно интенсивный темп. До 65-й минуты «Ахмат» на равных играл со «Спартаком». Дело в том, что «Спартак» повысил свою планку — все ждут от него очень хорошей игры, но невозможно всегда играть так. Конечно, давление сказывается: все ждут побед от «Спартака» и все о нём говорят. Все хотят, чтобы «Спартак» на фоне лидеров выглядел так же, как на фоне аутсайдеров, но пока не получается», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Спартак» (10) занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» (7) — восьмое.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 августа 2023
-
14:35
-
14:30
-
14:26
-
14:25
-
14:18
-
14:00
-
13:50
-
13:48
-
13:46
-
13:44
-
13:39
-
13:36
-
13:25
-
13:18
-
13:17
-
13:03
-
13:02
-
13:00
-
13:00
-
12:58
-
12:53
-
12:43
-
12:40
-
12:30
-
12:24
-
12:22
-
12:17
-
12:12
-
12:10
-
12:05
-
11:58
-
11:44
-
11:40
-
11:30
-
11:29
Партнерский контент