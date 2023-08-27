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«Арсенал» отдал защитника Тирни в «Реал Сосьедад», за который выступает Захарян

«Арсенал» отдал защитника Тирни в «Реал Сосьедад», за который выступает Захарян
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Защитник «Арсенала» Киран Тирни перешёл в «Реал Сосьедад» на правах годичной аренды. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. Напомним, в новом сезоне «Реал Сосьедад» будет выступать в Лиге чемпионов.

В сезоне-2022/2023 Тирни провёл 36 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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