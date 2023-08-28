Видео: форвард «Челси» Рахим Стерлинг одурачил 11 человек

Нападающий лондонского «Челси» Рахим Стерлинг на своём канале в социальной сети TikTok опубликовал видео, в котором попытался интересным образом одурачить 11 человек.

Стерлинг принимал участие в съёмках какого-то проекта и в какой-то момент решил прогуляться по студии в попытках одурачить 11 человек, собрав таким образом свой «стартовый состав». Форвард «Челси» подходил к людям, протягивая им свой кулак для приветствия, однако когда те пытались ответить ему тем же, резко убирал свою руку, подставляя её к носу, чтобы сделать известный издевательский жест. В итоге Стерлингу удалось таким образом одурачить 11 человек.

На момент публикации новости видео Стерлинга собрало более 1 млн просмотров и 120 тысяч лайков.

28-летний Стерлинг в нынешнем сезоне сыграл три матча в АПЛ, в которых отметился двумя забитыми мячами.