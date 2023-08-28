«Три очка не пахнут». Дзюба — о победе «Локомотива» над «Сочи»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0), отметив, что игра получилась тяжёлой из-за плохого качества поля на домашнем стадионе сочинцев. Также форвард отметил, что три очка, заработанные железнодорожниками в этой игре, имеют особую ценность.

«Как эмоции после возвращения? Да, очень скучал по полю, по матчам. Тяжело смотреть со стороны. Безумно рад, что выиграли. Хочу поздравить всех болельщиков «Локомотива», всех нас. Трудовая игра на безобразном поле. Для команды это очень важная победа, долгожданные три очка.

И Глушенков умничка, его надо, конечно, «пинать»… С ним по-другому никак, всё из-под палки. Кнут и пряник (улыбается). Очень рад, что мы выиграли, и большое спасибо медицинскому штабу, что меня хорошо восстановили и всё получилось. Рад был сыграть все 90 минут. Мне было приятно, когда ребята говорили: «Не вздумай меняться!» Очень тяжёлый матч физически, самый трудный. Наверное, из-за газона так получилось. Но три очка, как говорится, очень важны и не пахнут», — приводит слова Дзюба пресс-служба «Локомотива».

Дзюба сыграл за «Локомотив» впервые после пропуска нескольких матчей из-за травмы. В игре с «Сочи» нападающий сделал голевую передачу.